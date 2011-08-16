В ГП «Антонов» считают преждевременным заявление россиян о самолете «Сухой СуперДжет 100»

В ГП «Антонов» считают преждевременным заявление относительно большей рыночной привлекательности «Сухого Супер Джет» по сравнению с самолетом Ан-148.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал сегодня в ходе авиасалона МАКС-2011 президент - генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий КИВА.

«Я о таком заявлении господина ПОГОСЯНА не слышал, я не считаю, что это так. Это покажет жизнь и реальная эксплуатация», - сказал Д.КИВА.

Он подчеркнул, что самолеты Ан-148, которые эксплуатирует авиакомпания «Россия» показали высокую эффективность, и налет на каждый самолет достигает 300 часов в месяц. По его словам, сейчас самолет выходит на 400 часов, добавил он.

«Наш самолет имеет такие возможности», - сказал Д.КИВА.

Он подчеркнул, что Ан-148 имеет массу преимуществ - может садится на любых аэродромах, летать в условиях отсутствия видимости, чего не может сделать Сухой Супер Джет.

При этом Д.КИВА считает, что в рамках «ОАК» можно беспроблемно выпускать как Ан-148 так и Сухой СуперДжет.

«С моей точки зрения, это разные модели. Ан-148 меньше по числу пассажиров. Я желаю успеха Сухому СуперДжет – знаю, как тяжело создавать самолеты. Дальше жизнь и рынок покажут», - сказал он.

В тоже время, Д.КИВА обеспокоен снижением темпов производства Ан-148 на Воронежском авиазаводе.

«Меня это тоже смущает потому, что известно, что первые самолеты не всегда сразу оправданы по себестоимости – они всегда дороже, потому как это почти ручная работа. Но при выпуске большой партии получится, что эта продукция прибыльная», - сказал президент «Антонова».

«Меня это (незначительное количество выпускаемых самолетов Ан-148 в Воронеже) смущает, но наши партнеры говорят, что дальше планируют наращивать темпы выпуска» - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 18 июня в ходе Петербургского международного экономического форума президент «Объединенной авиастроительной корпорации» («ОАК») Михаил ПОГОСЯН выразил мнение, что самолет Sukhoi Superjet 100 имеет большие рыночные перспективы, чем украинско-российский Ан-148.

Комментируя это заявление, заместитель генерального конструктора ГП «Антонов» Олег БОГДАНОВ отметил, что считает некорректными такие высказывания М. ПОГОСЯНА.

«Уже сейчас наших самолетов Ан-148 эксплуатируется в авиакомпаниях 10 единиц, а у них летает только один самолет в Армении», - подчеркнул он.

Справка УНИАН, Sukhoi Superjet 100 - российский ближнемагистральный пассажирский самолёт, разработанный компанией «Гражданские самолёты Сухого» совместно с рядом зарубежных компаний.Прямые конкуренты Superjet 100 — самолёты Embraer серии E-Jet, Bombardier серии CRJ, ARJ21, Ан-148(Ан-158), Ту-334, Mitsubishi Regional Jet.

Ан-148 – семейство самолетов, предназначенных для пассажирских, грузопассажирских и грузовых перевозок на региональных и ближнемагистральных линиях. Разработчиком самолета является Авиационный научно-технический комплекс им. О.К. Антонова. Серийное производство модификации Ан-148-100 в России осуществляется по лицензии на ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» с 2009 года.