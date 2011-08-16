Грузоперевозки в Украине выросли на 10%

В Украине предприятия транспорта в январе-июле т.г. увеличили грузоперевозки на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 462,4 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, грузооборот увеличился на 10,4% - до 249,7 млрд. т/км.

При этом грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 11,9%. В частности, на Одесской железной дороге грузооборот вырос на 14,7%, Львовской – на 14%, Юго-Западной – на 12,3%, Приднепровской – на 12%, Донецкой – на 8%, Южной – на 6,9%.

Увеличение грузооборота также произошло на трубопроводном транспорте (на 11,8%), морском (на 2,4%), автомобильном (на 1,6%), авиационном (на 1%). В то же время грузооборот речного транспорта уменьшился на 29,1%.

По данным Госстата, за 7 месяцев т.г. перевозка грузов железными дорогами по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. выросла на 9,1%, в том числе отправление грузов – на 9,1%. В частности, отправка грузов выросла на Юго-Западной железной дороге – на 18,7%, Одесской – на 18,6%, Львовской – на 16,8%, Донецкой – на 9%, Приднепровской – на 4,8%, Южной – на 3,8%.

При этом отправление химических и минеральных удобрений увеличилось на 48,2%, строительных материалов – на 20%, лесных грузов – на 10,8%, черных металлов – на 9%, кокса – на 7%, каменного угля – на 6,9%, цемента – на 6,9%, лома черных металлов – на 6,5%, железной и марганцевой руды – на 5,1%, нефти и нефтепродуктов – на 3,6%. Отправление зерна и продуктов помола снизилось на 1,3%.

В Госстате отметили, что морской и речной торговый флот выполнил перевозки грузов в объеме 5,2 млн. тонн, что на 5,7% меньше, чем за январь-июль 2010 г. Предприятия автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) за 7 месяцев т.г. перевезли 97,5 млн. тонн грузов, что на 17,5% больше, чем за январь-июль 2010 г., и выполнили грузооборот в объеме 21,5 млрд. т/км, что на 1,6% больше аналогичного периода прошлого года.

При этом магистральными трубопроводами за указанный период транспортировано 95,5 млн. тонн грузов, что на 6,3% больше, чем в январе-июле 2010 г.

Вместе с тем авиационный транспорт за 7 месяцев перевез 50,8 тыс. тонн грузов, что на 7,9% больше, чем за январь-июль 2010 г. Грузооборот авиационного транспорта составил 211,1 млн. т/км, что на 10% больше, чем за январь-июль 2010 г.

Как сообщал УНИАН, за январь-июнь 2011 г. предприятия транспорта в Украине перевезли 396,1 млн. тонн грузов, что на 10,3% больше, чем за январь-июнь 2010 г.