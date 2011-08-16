Перевозки пассажиров в Украине выросли на 2,3%

За январь-июль 2011 г. услугами пассажирского транспорта Украины воспользовались 4 млрд. пассажиров, что на 2,3% больше, чем за январь-июль 2010 г.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период пассажирооборот вырос на 3,2% - до 78,3 млрд. пасс./км.

В частности, за январь-июль т.г. перевозки железнодорожным транспортом выросли на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. - до 252,6 млн. пассажиров. Отправление пассажиров выросло на Львовской железной дороге - на 2,4%, Одесской - на 1,6%, Юго-Западной - на 0,6%, Приднепровской и Южной - осталось на уровне января-июля 2010 г. На Донецкой железной дороге отправление пассажиров уменьшилось на 1,8%.

Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 2,1 млрд. пассажиров, что на 2,3% меньше, чем в январе-июле 2010 г. Перевозка пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей уменьшилась на 8%.

Перевозка пассажиров морским транспортом выросла на 8,1%. Предприятия г. Севастополя, которые выполнили 83,7% общих объемов морских перевозок пассажиров, увеличили перевозку пассажиров на 8,1%.

Заграничные морские перевозки пассажиров выросли на 18,9% по сравнению с январем-июлем 2010 г. Предприятия Автономной Республики Крым, которые выполняют почти все морские заграничные перевозки (98%), увеличили перевозку пассажиров в январе-июле 2011 г. на 20,4%.

Перевозки пассажиров речным транспортом увеличились на 5,2%, в том числе зарубежные перевозки - в 2,1 раза.

По данным Госстата, кроме того, авиационным транспортом перевезено 4 млн. пассажиров, что на 24,5% больше, чем за 7 месяцев 2010 г.

Также за январь-июль 2011 г. городским электротранспортом перевезено 1,7 млрд. пассажиров, что на 9% больше сравнительно с январем-июлем 2010 г.