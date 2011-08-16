ДЖД заключила с "Альфа-Банком" договоры на предоставление двух кредитов

Донецкая железная дорога заключила с ПАО «Альфа-Банк» два договора на предоставление кредитных средств.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте «Вестника государственных закупок».

Согласно сообщению, договоры заключены 9 августа, стоимость договоров - 251,09 млн. грн. и 59,08 млн. грн.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины. Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

ПАО «Альфа-Банк» (г. Киев) зарегистрировано в январе 2001 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля 2011 года составляли 28,786 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 24,432 млрд. грн., обязательства - 25,613 млрд. грн., уставный капитал - 3,716 млрд. грн., собственный капитал - 3,173 млрд. грн.

«Альфа-Банк» в І полугодии т.г. увеличил чистую прибыль против показателя аналогичного периода 2010 года в 13 раз - до 7,29 млн. грн.

«Альфа-Банк» (Украина) входит в состав консорциума «Альфа-Групп».