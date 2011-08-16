«Антонов» подписал соглашение с российским ОАО «Авиационная промышленность»

ГП «Антонов» и ОАО «Авиационная промышленность» (г. Москва) подписали сегодня, 16 августа, в ходе авиасалона МАКС-2011 в г. Жуковский (Московская область) соглашение о сотрудничестве.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, соглашение подписали президент - генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий КИВА и генеральный директор ОАО «Авиационная промышленность» Виктор КУЗНЕЦОВ.

Документ предусматривает сотрудничество в разработке и реализации долгосрочных программ в области создания, серийного производства, развития системы послепродажного обслуживания авиационной техники, сохранения и развития научных и производственных кооперационных связей, отраслевой справочной и нормативной документации, научно-технического и промышленного потенциала.

«Мы будем заниматься реализацией достигнутых межправительственных соглашений», - сообщил после подписания соглашения В.КУЗНЕЦОВ.

Он уточнил, что речь идет об организации производства на российском рынке: развитие научно-производственной базы, продвижение отдельных технологических направлений, организации маркетинга и ряда других процессов, связанных с авиационной деятельностью.

В.КУЗНЕЦОВ также выразил надежду, что соглашение позволит «снять некоторые шероховатости технического характера, которые есть во взаимодействии с украинскими предприятиями».

Д.КИВА добавил, что сотрудничество будет налаживаться по всем программам, которые есть с Россией: Ан-148, Ан-158, Ан-70.

Справка УНИАН. ГП «Антонов» является правопреемником всех прав и обязанностей ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» и на сегодня состоит из главного предприятия и двух филиалов (филиал «Серийный завод «Антонов» и филиал «Антонов-Агро»).