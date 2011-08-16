Мининфраструктуры: к сентябрю будет выполнено 50% работ по ремонту путей к Евро-2012

Министерство инфраструктуры Украины рассчитывает, что к сентябрю т.г. будет выполнено 50% работ по ремонту путевого хозяйства к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Владимир КОРНИЕНКО.

«Развернулись в полном объеме работы по путевому хозяйству. В основном нас волнуют сейчас два направления – Киев-Львов и Киев-Полтава-Красноград-Донецк… Я думаю, что в конце этого месяца мы приблизимся к половине работ по путевой части. Хотя основной удар будет на четвертый квартал», - сказал он.

Замминистра добавил, что также продолжаются работы по электрификации железнодорожных путей. «Это более 400 км электрифицированных путей. Там работы выполнены на уровне 30-40%. Сейчас идут в основном земляные и строительные работы», - уточнил он.

В.КОРНИЕНКО заявил, что у министерства не вызывает сомнения, что запланированный объем работ по подготовке транспортной инфраструктуры к Евро-2012 будет выполнен в срок.

Замминистра также отметил, что специалисты министерства работают с Hyundai Corporation в направлении обучения машинистов, которые будут работать на электропоездах, поставленных компанией к Евро-2012. В частности, их планируется обучать на корейских тренажерах.