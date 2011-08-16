Мининфраструктуры заявляет о неконкурентоспособности речных перевозок в Украине

В Министерстве инфраструктуры считают, что речные перевозки в Украине неконкурентоспособны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Владимир КОРНИЕНКО.

«Как только тарифы на железнодорожные перевозки поднимутся достаточно, чтобы они были рентабельны для речных операторов, так они и пойдут. У нас очень низкий тариф… Неконкурентоспособны сегодня перевозки по воде», - сказал он.

В.КОРНИЕНКО добавил, что к Евро-2012 министерство запланировало внедрить систему радионавигации на Днепре. При этом радионавигацию на Дунае планируется запустить до конца текущего года.

Замминистра считает, что для речных перевозок был бы востребованным сегмент строительных материалов, «поскольку не хватает полностью закрыть вагонами эту группу, она по тарифу… на нуле рентабельности».