В Варшаве на треть подорожал проезд в транспорте

Варшава. Проезд в городском транспорте в столице Польши Варшаве с сегодняшнего будет стоить на треть дороже - около 1,3 доллара за одноразовый стандартный билет.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, городские власти приняли решение о повышении цен на проезд еще в мае этого года для того, чтобы уменьшить размер городских дотаций коммунальному транспорту.

По данным коммунального предприятия ZTM, себестоимость проезда каждого из около 2 миллионов пассажиров, которые ежедневно пользуются городским транспортом, составляет 1,8 доллара.

Город запланировал поэтапное повышение цен на проезд, первое из которых вступило в действие 16 августа, а последнее будет в 2014 году.

Популярный среди столичных жителей 20-минутный билет с сегодняшнего будет стоить 0,9 доллара, 40-минутный - 1 доллар, а на час - 1,8 доллара.

Проездной на месяц подорожал до 31 доллара с 28 долларов.

ZTM отмечает, что более 30 долларов стоит месячный проездной билет в Праге, в Вильнюсе - более 40 долларов, в Риге – более 90 долларов, а в Берлине - более ста долларов.

По оценкам экспертов, ежедневно в Варшаве без билетов ездит около 5% пассажиров столичных трамваев, автобусов и метро.

Ежемесячно около 200 контролеров проверяют билеты у 450 тысяч пассажиров.

"Заяц-рекордсмен" за безбилетный проезд должен городу уже более 10 тысяч долларов.

Одноразовый штраф за проезд без билета более 60 долларов.