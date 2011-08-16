"Антонов": руководство «ОАК» России тормозит развитие совместных проектов

Руководство «Объединенной авиастроительной корпорации» России тормозит развитие совместных проектов в области авиации – выпуск пассажирского самолета Ан-148 и транспортных Ан-124 и Ан-70.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ в ходе авиасалона МАКС-2011сказал заместитель генерального конструктора ГП «Антонов» Олег БОГДАНОВ.

В частности, он подчеркнул, что технологические возможности позволяют восстановить производство Ан-124 и наладить производство Ан-70 в Ульяновске уже в 2014 году, однако руководство российской «ОАК» настаивают на переносе старта производства на 2016 год.

«Завод готов, но руководство ОАК тормозит», - сказал О.БОГДАНОВ.

По его словам, согласно предложенным планам со стороны Украины, к 2020 году может быть выпущено 19 самолетов Ан-124 и 63 самолета Ан-70, однако из-за позиции ОАК этот показатель будет вдвое меньше.

Кроме этого О.БОГДАНОВ подчеркнул, что это касается также выпуска самолетов Ан-148 на Воронежском заводе.

По его словам, согласно прошлогодним планам, согласованным с прежним руководством «ОАК», в 2011 году должно было быть выпущено 28 самолетов, а на практике будет выпущено только 4 единицы.

Он подчеркнул, что таким образом нарушаются кооперационные договоренности.

По его словам, в Киеве произведено три комплекта крыльев для этого самолета, но Воронеж их не берет.

При этом он подчеркнул, что в 2012 году ОАК планирует произвести только 12 самолетов Ан-148.

«Все то, что сейчас делается – это не в интересах России. Уничтожается не только промышленность Украины, но и самой России», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 27 октября 2010 года в Киеве было подписано соглашение о создании российско-украинского совместного предприятия ООО «ОАК-Антонов» между российской «Объединенной авиастроительной корпорацией» и украинским Государственным авиастроительным концерном «Антонов».

К числу программ, над которыми будет работать СП, относятся: дальнейшее развитие проектов региональных реактивных самолетов нового поколения Ан-148 и Ан-158, пассажирского турбовинтового Ан-140, военно-транспортного самолета короткого взлета и посадки Ан-70, возобновление производства новых вариантов транспортного Ан-124-100 «Руслан».

Справка УНИАН. В состав ГАК «Антонов» входят государственное предприятие «Антонов», Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и Киевский авиаремонтный завод 410 гражданской авиации.

В состав ОАК входят АХК «Сухой», внешнеэкономическое объединение "Авиаэкспорт", лизинговая компания "Ильюшин Финанс", НПК "Иркут", Комсомольское-на-Амуре авиационное объединение им Ю.А.Гагарина, межгосударственная авиастроительная компания "Ильюшин", Нижегородский авиастроительный завод "Сокол", Новосибирское авиационное производственное объединение им Чкалова, ОАО "Туполев", Финансовая лизинговая компания, ОАО "ВАСО" и др.