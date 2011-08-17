Кабмин выделил 101 млн. грн. на строительство метро в Харькове

Кабинет министров Украины выделил 101,4 млн. грн. на строительство метро в Харькове.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, такое распоряжение подписал премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

В соответствии с распоряжением, Министерство финансов Украины должно направить эти деньги за счет программы государственных капитальных расходов.

По данным пресс-службы, деньги будут использованы на строительство новой станции «Победа».

Справка УНИАН. «Победа» - будущая 30-я станция Харьковского метрополитена, которая сейчас строится. Станция будет расположена на Алексеевской линии метро, сразу за станцией «Алексеевская», и станет конечной этой линии. Возле станции расположен Алексеевский рынок, трамвайная линия по проспекту Победы и разворотный круг троллейбусов.

Харьковский метрополитен второй по количеству станций и протяженности линий в Украине. Перевозит в год до 282 млн. пассажиров. Метрополитен введен в эксплуатацию 23 августа 1975 года. Общая протяженность линий составляет около 35,6 км. В настоящее время харьковское метро насчитывает 29 станций, которые располагаются на трех линиях: Холодногорско-Заводской, Салтовской и Алексеевской.