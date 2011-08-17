Во Львове в результате ДТП два человека погибли, пять находятся в больнице
13:15, 17 августа 2011Транспорт/Связь
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Во Львове в результате ДТП два человека погибли, пять находятся в больнице.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ во Львовской области сегодня в 2.45 произошло столкновение автомобилей «Мерседес» и «Форд».
Водитель «Форда» и его пассажир погибли на месте аварии.
Водитель другого автомобиля и четверо его пассажиров госпитализированы.
По факту ДТП ведется следствие.
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