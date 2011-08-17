Во Львове в результате ДТП два человека погибли, пять находятся в больнице.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ во Львовской области сегодня в 2.45 произошло столкновение автомобилей «Мерседес» и «Форд».

Водитель «Форда» и его пассажир погибли на месте аварии.

Водитель другого автомобиля и четверо его пассажиров госпитализированы.

По факту ДТП ведется следствие.