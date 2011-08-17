Москва. Украинско-российская ракета Ракета «Днепр» успешно вывела на орбиту украинский спутник «Сич-2».

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил генеральный директор Международной космической компании «Космотрас» Владимир АНДРЕЕВ.

По его словам, ракета стартовала с пусковой базы «Ясный» (Оренбургская область, РФ) с восьмью полезными нагрузками на борту. Кроме украинского спутника «Сич-2», на орбиту выведены космические аппараты: «НигерияСат-2» и «НигерияСат-Х» (Нигерия), «РАСАТ» (Турция), «ЕДУСАТ» (Италия), «АппрайзСат-5» и «АппрайзСат-6» (США), а также блок перспективной авионики (БПА-2, Украина).

«Сегодня произведен очередной пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-20, или, как ее называют, ракеты «Днепр». Спутники выведены на орбиту 700 км. Задача решена успешно», - подчеркнул В.АНДРЕЕВ

Он также сообщил, что украинский космический аппарат «Сич-2» в ближайшие часы начнет работать.

В.АНДРЕЕВ отметил, что «Сич-2» - это спутник дистанционного зондирования Земли, разработан КБ «Южное» и изготовленный на «Южмаше» в кооперации с другими украинскими предприятиями.

«Это очень важный, новый, перспективный, эффективный спутник, который вводит Украину дальше в мировое космическое сообщество», - сказал он.

В.АНДРЕЕВ отметил, что что запуск «Днепра» - это одна из важнейших тем украинско-российского сотрудничества, а также при участии Казахстана.

В свою очередь генеральный конструктор - генеральный директор КБ «Южное» Александр ДЕГТЯРЕВ напомнил, что программа осуществляется с 1999 года и сегодня был осуществлен 17-й пуск.

«Всего по программе было запущено около 60 космический аппаратов», - сказал он.

По его словам, сегодняшний пуск имеет ключевое значение для будущего программы.