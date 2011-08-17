УЗ планирует в 2015 году завершить строительство Бескидского тоннеля

«Укрзализныця» планирует в 2015 году завершить строительство Бескидского тоннеля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Как указывается в сообщении, 15 июля т.г. «Укрзализныця» подписала договор на проектирование и строительство нового двухколейного Бескидского тоннеля (Львовская железная дорога) с частным акционерным обществом «Строительная ассоциация ”Интербудмонтаж».

В частности, планируется строительство тоннеля протяженностью 1822 метра рядом с существующим одноколейным, который находится в аварийном состоянии.

По данным пресс-службы, строить тоннель в Карпатах будут по новейшей австрийской технологии, часть работ будет выполнять субподрядчик – австрийская компания «ПОРР». При этом подготовительные работы, а также укладку путей, электрификацию объекта Львовская железная дорога будет выполнять за собственные средства.

В ведомстве отметили, что проект строительства подрядчик должен разработать за 140 дней. После согласования Государственной архитектурно-строительной инспекцией проект и технико-экономические показатели будут направлены на утверждение Кабинета министров Украины.

По оценкам специалистов, строительство двухколейного Бескидского тоннеля увеличит пропускную способность железной дороги, а также будет способствовать развитию транзитного потенциала Украины, поскольку этот объект входит в пятый панъевропейский транспортный коридор (Италия-Словения-Венгрия-Словакия-Украина-Россия).

В пресс-службе отметили, что на сегодня стоимость объекта составляет 142 млн. долл. По словам начальника отдела внедрения кредитных соглашений «Укрзализныци» Юрия СИМЧУКА, уже достигнуты договоренности с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком о выделении кредитных средств.

Как сообщал УНИАН, строительство нового Бескидского тоннеля в Закарпатье начнется в 2012 году.

В конце июня Кабинет министров Украины своим распоряжением передал 6,19 га земли Львовской железной дороге для строительства и обустройства Бескидского тоннеля.

Строительная ассоциация «Интербудмонтаж» в 2011 г. победила в тендере «Укрзализныци» на проектирование и строительство Бескидского тоннеля.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» с 30 августа 2007 года приступила к проектированию строительства Бескидского тоннеля, разведке рельефа и геодезическим работам.

1 декабря 2006 года Верховная Рада Украины ратифицировала Закон «О ратификации Гарантийного соглашения (Проект внедрения скоростного движения пассажирских поездов на железных дорогах Украины) между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития», которое было подписано еще в августе 2004 года.

Соглашение предусматривает выделение кредита «Укрзализныце» на сумму 120 млн. долл. Кредит предоставляется на 15 лет под 4-6%. Из них 40 млн. долл. направляются на строительство в Закарпатье Бескидского тоннеля, который входит в 5-й панъевропейский транспортный коридор (Италия – Словения – Венгрия – Словакия – Украина – Россия), остальные средства – на проектные работы по тоннелю (2,8 млн. долл.) и комиссию за открытие кредита (1,2 млн. долл.).