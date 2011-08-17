В Винницкой области грузоперевозки выросли на 30,3%

В Винницкой области за 7 месяцев т.г. грузоперевозки возросли на 30,3%, пассажироперевозки – сократились на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Об этом УНИАН сообщает Главное управление статистики в Винницкой области.

В частности, с начала года перевезено 8,627 млн. тонн грузов, из них 6,386 млн. тонн перевезено железнодорожным транспортом и 2,241 млн. тонн – автомобильным.

Объемы перевозки железнодорожным транспортом увеличились на 30,4%, автомобильным – на 29,9%. Грузооборот за 7 месяцев увеличился на 11,1%.

За отчетный период транспортным комплексом Винницкой области было перевезено 142,8 млн. пассажиров, что на 1,8% меньше, чем за 7 месяцев 2010 года. В том числе перевозки железнодорожным транспортом сократились на 3,1% - до 18,567 млн. пассажиров, автомобильным – на 0,9% - до 57,5 млн. пассажиров, троллейбусным – на 4,7% - до 34,9 млн. пассажиров. В то же время перевозка пассажиров трамваями увеличилась на 0,7% - до 31,8 млн. пассажиров. Пассажирооборот за 7 месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2010 года сократился на 0,2%.