На Одесской железной дороге за 7 месяцев произошло 7 ДТП

На переездах, расположенных в пределах Одесской железной дороги, за январь-июль т.г. произошло 7 дорожно-транспортных происшествий в результате нарушения водителями Правил дорожного движения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской железной дороги.

Как указывается в сообщении, из общего количества аварий 2 случая произошло с водителями двухколесных транспортных средств, которые привели к гибели водителей.

Среди причин ДТП - выезд на переезды при запрещающих показаниях сигналов переездной сигнализации.