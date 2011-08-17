На Одесской железной дороге за 7 месяцев произошло 7 ДТП
17:21, 17 августа 2011Транспорт/Связь
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На переездах, расположенных в пределах Одесской железной дороги, за январь-июль т.г. произошло 7 дорожно-транспортных происшествий в результате нарушения водителями Правил дорожного движения.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской железной дороги.
Как указывается в сообщении, из общего количества аварий 2 случая произошло с водителями двухколесных транспортных средств, которые привели к гибели водителей.
Среди причин ДТП - выезд на переезды при запрещающих показаниях сигналов переездной сигнализации.
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