Снос дач на Русановских садах в Киеве отсрочили - СМИ

Работы по сносу дачных домов на Русановских садах в Киеве, которые размещены на территории, подпадающей под зону строительства Подольско-Воскресенского моста, не начались из-за отсутствия разрешения городской администрации.

Об этом пишет газета «Комсомольская правда в Украине».

В дирекции строительства "Киевавтодора" изданию рассказали, что документы на отселенные участки передали в ГУ архитектуры и ждут соответствующего решения. В планах - заняться сносом первых 43 домов до конца месяца, более точная дата напрямую зависит от ответа из управления. Исполнитель работ уже определен - компания "Шатро".

Сносить дома обещают тихо, то есть разбирать их вручную, чтобы шум техники не мешал другим дачникам. Когда участок освободят, займутся вывозом чернозема.

Всего для строительства Подольско-Воскресенского моста планируют снести 259 участков на 25-й и 26-й линиях. На данный момент договорились о компенсациях с 176 дачниками, с 83 садоводами переговоры продолжаются. Большая часть дачников согласилась переселиться в Быковню в новостроящийся дачный поселок.

Как сообщалось, 11 августа «Комсомолка» написала, что, по ее данным, с 15 августа работники "Киевавтодора" начнут снос первых 43 участков на Русановских садах и что в этом квартале большинство садоводов уже съехали.