В Черкасской области грузоперевозки выросли на 19%, пассажироперевозки - на 18

В январе-июле 2011 г. предприятиями транспорта Черкасской области перевезено 6790,1 тыс. т грузов, что на 18,9% больше от объемов января-июля 2010 г. Услугами пассажирского транспорта в Черкасской области в январе-июле 2011 г. воспользовались 82,5 млн. пассажиров, что на 18,2% больше объемов января-июля 2010 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Согласно сообщению, в январе-июле 2011 г. грузооборот увеличился на 16,6% и составлял 5970,3 млн. т/км. Железнодорожным транспортом в январе-июле 2011 г. отправлено 4128,7 тыс. т грузов и выполнен грузооборот 5218,8 млн. т/км, что соответственно на 14,4% и 15,9% больше, чем в январе-июле 2010 г. Увеличилось отправление основных номенклатурных групп грузов: лома черных металлов - на 53%, лесных грузов - на 39%, строительных грузов - на 26%, зерна и продуктов помола - на 15%, химических и минеральных удобрений - на 4,4%. Сократилось отправление нефти и нефтепродуктов - на 44%, угля - на 90%, черных металлов - на 98%. Среднесуточная разгрузка вагонов осталась на уровне прошлогоднего периода и составляла 182 вагона через сутки. По сравнению с январем-июлем 2010 г. среднесуточная производительность локомотива выросла на 2,6%, а производительность вагона - на 16,6%.

Автомобильным транспортом перевезено 2656,9 тыс. т грузов и выполнен грузооборот в объеме 745,5 млн. т/км, что соответственно на 27% и на 20,7% больше объемов января-июля 2010 г. Перевозка грузов автотранспортом физических лиц-предпринимателей возросла на 50,6% и составляла 1534,3 тыс. т.

Речным транспортом в январе-июле 2011 г. перевезено 4,5 тыс. т грузов заграничного сообщения, что составляет 47,4% от объемов семи месяцев прошлого года. Выполненный грузооборот составляет 6015,2 тыс. т/км, что в 5,8 раз больше, чем в соответствующем периоде в прошлом году. В портах переработано 2 тыс. т грузов, что составляет 29,4% от обработанных грузов за 7 месяцев 2010 г., и обработано 1 судно, что составляет 25% соответствующего периода прошлого года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-июле 2011 г. воспользовались 82,5 млн. пассажиров, что на 18,2% больше объемов января-июля 2010 г. Пассажирооборот составлял 2088,7 млн. пасс./км - на 7% больше от объемов января-июля 2010 г.

Железнодорожным транспортом отправлено 3315 тыс. пассажиров и выполнена при этом пассажирская работа 1305,2 млн. пасс./км, что соответственно на 1,5% меньше и на 3,1% больше объемов января-июля 2010 г. В пригородном соединении отправлено 2712 тыс. пассажиров, что на 2,2% меньше объемов января-июля 2010 г.

Автомобильным транспортом воспользовались 53,2 млн. пассажиров, выполненная при этом пассажирская работа составляет 635,1 млн. пасс./км, что соответственно на 1% и на 4,2% больше объемов января-июля 2010 г. Перевозка пассажиров автотранспортом предпринимателей возросла на 0,1% и составляла 12,9 млн. пассажиров.

Электротранспортом перевезено 26 млн. пассажиров, что на 12,3 млн. пассажиров, или в 1,9 раза, больше объемов января-июля 2010 г. Объемы выполненных платных перевозок составляли 5,3 млн. человек, или 20,3% от общих перевозок. Пассажирооборот увеличился в 1,9 раза и составлял 148,4 млн. пасс./км.