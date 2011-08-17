На поезда ПЖД за 6 месяцев через Интернет оформлено более 29 тыс. билетов

За 6 месяцев текущего года на поезда формирования Приднепровской железной дороги (ПЖД) через систему «е-билет» оформлено 29 325 проездных документов, что в 5,5 раза больше соответствующего периода 2010 года, сообщили УНИАН в пресс-службе ПЖД.

Как отмечают железнодорожники, эта услуга с каждым месяцем становится более популярной среди пассажиров.

Справка УНИАН. Через сеть Интернет проездной документ можно купить на сайте www.e-kvytok.com.ua. Оплатить интернет-заказ и проездные документы можно платежной карточкой Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП) или международной платежной карточкой (VISA, MasterCard, VISA Elektron, Maestro). После оплаты пассажир получает уникальный цифровой код, по предъявлению которого он оформляет свой билет в любой железнодорожной кассе в любой день до отправления своего поезда. Через систему «е-билет» можно заказывать билеты за полную стоимость и детские. Другие льготные проездные документы и групповые заказы оформляются исключительно в кассах. Предварительная продажа проездных документов начинается за 45 суток до отправления поезда.