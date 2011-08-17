Количество абонентов мобильной связи "Укртелекома" выросло на 15 тыс.

Количество абонентов мобильной связи "Укртелекома" в июле 2011 года выросло на 15 тыс., и по состоянию на 1 августа 2011 года составило 643 тыс. абонентов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечается в сообщении, в предыдущие месяцы компания завершила тщательную проверку абонентской базы, исключая из нее неактивных пользователей, что отобразилось на статистических данных.

В результате, на данный момент абонентская база "Укртелекома" на 100% состоит из активных абонентов, подавляющее большинство из которых - контрактные. Для абонентов подписки до августа применялась достаточно жесткая политика – обязательное пополнение счета не менее чем один раз в течение 90 дней.

Справка УНИАН. Компания "Укртелеком" – крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Компания также предоставляет услуги мобильной связи. Общий объем доходов компании (с НДС) от всех видов деятельности за 1-ое полугодие 2011 года составил 4124,7 млн. грн.

Основным акционером "Укртелекома" является ООО "ЕСУ" (принадлежит австрийской компании EPIC) – 92,79%, остальные акции принадлежат 61 182 физическим и юридическим лицам.