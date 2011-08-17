«Инком» планирует увеличить производство компьютеров до 2,3 тыс. шт. в месяц

Компания «Инком» (ТМ «Прайм Компьютер») планирует в ближайшее время увеличить производство компьютеров до 2,3 тыс. шт. в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании

Согласно сообщению, в 2010 году темпы роста производства компьютеров составили более 50%, по сравнению с 2009 годом. Всего за 2010 год было выпущено 25 тыс. персональных

компьютеров PrimePC и 1310 серверов PrimeServer. Ежемесячный рост количества выпускаемых ПК в среднем составил 200 единиц.

В 2011 году специалистами «Прайм Компьютер» была открыта новая компетенция в области разработки серверов для направления SMB. В сотрудничестве с компаниями Microsoft , Intel и AMD была проведена разработка и внедрение продуктовой линейки односокетных серверов, рассчитанных на эксплуатацию под управлением операционных систем Windows Server 2008 Foundation R2 и Windows Small Business Server 2011 Essentials. В настоящее время эти серверы апробируются только в сегменте SMB. В дальнейшем возможно их появление в основной продуктовой линейке «Прайм Компьютер».

По данным Олега КЛИМЕНКО, вице-президента компании «Инком», сегодня продукция «Прайм» вошла в тройку лидеров по продажам.

Справка УНИАН. «Прайм Компьютер» - производственное направление деятельности компании «Инком», национальный производитель серверов, персональных компьютеров и рабочих станций в Украине.

Компания «Инком» – интегратор информационных технологий, имеющая 30 филиалов по всей территории Украины, а также представительства в Республиках Беларусь и Казахстан. Объем отгруженных товаров и предоставленных услуг Инком в 2010 году составил 1 201 878 тыс. грн.