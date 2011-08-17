В Херсонской области грузоперевозки выросли, пассажироперевозки - сократились

В Херсонской области в январе-июле текущего года по сравнению с показателями за аналогичный период 2010 года грузовые перевозки выросли на 23,1%, а пассажироперевозки - сократились на 11,8%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Херсонской области, за указанный период этого года предприятиями транспорта региона перевезено 5,953 млн. тонн грузов, а пассажирским транспортом перевезено 60,023 млн. пассажиров.

При этом, по сравнению с январем-июлем 2010 года грузооборот увеличился на 4,7% и составил 2,822 млрд. т/км. Увеличение грузооборота состоялось на автомобильном транспорте (на 28,3%) и железнодорожном (на 1,5%).

Пассажирооборот в области в январе-июле т.г. по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом вырос на 1,4% и составил 1,792 млрд. пасс./км.

Увеличение пассажирооборота состоялось на железнодорожном транспорте (на 11,9%) и автомобильном (на 1,6%).

Кроме того, морской и речной флот Херсонской области в январе-июле текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года увеличил перевозки грузов на 16,1% – до 422,6 тыс. тонн. При этом объем перевозки грузов морским флотом увеличился на 40,1%, а речным – на 11,9%. В заграничном сообщении перевезено 34,1 тыс. т грузов, что на 3,7% меньше, чем за 7 месяцев 2010 года.

Объем обработки грузов в портах и на промышленных причалах (морских и речных) за 7 месяцев т.г. сократился на 6,1% и составил 2,017 млн. т. Объем обработки импортных грузов вырос на 8,9%, грузов во внутреннем сообщении - на 5,1% и составил 174,2 тыс. т и 425,2 тыс. т соответственно. Обработка транзитных грузов сократилась на 25,4%, экспортных – на 8,8%, и составила соответственно 178,4 тыс. т и 1,149 млн. т.

Количество обработанных судов сократилось на 21,9% и составило 732 единицы. Количество обработанных судов – заграничных и инфрахт – уменьшилось на 15,7% и составило 468 единиц.