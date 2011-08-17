Объем поставок ПК в Украину снизился более чем на 15%

Согласно результатам очередного квартального отчета IDC, во второй четверти 2011 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем поставок компьютеров в Украину значительно снизился более чем на 15%, и составил 411 тыс. шт.

Об этом УНИАН сообщили в IDC.

Поставки настольных компьютеров (десктопов) сократились на 11%, - до 158 тыс. шт., причем сезонный спад отметили практически все локальные сборщики. В то же время, в поставках десктопов выросла доля ведущих мировых производителей (А-брендов) – до почти 11% от общего числа поставленных на рынок Украины десктопов (против 8% в прошлом году).

В большей степени спад наблюдался в корпоративном сегменте, что, по мнению экспертов IDC, «объясняется выжидательной позицией корпоративных заказчиков в свете последних изменений в налоговом законодательстве».

Сокращение спроса в потребительском сегменте, как считают в IDC, во многом «спровоцировано большими товарными запасами ноутбуков» и соответствующим снижением цен на устройства категории mid- и low-end.

Рынок мобильных ПК в Украине, по данным IDC, сократился на 17%, что является рекордом за два последних года. Огромные складские остатки ноутбуков не позволили дистрибьюторам и вендорам в минувшем квартале отгрузить в Украину больше 254 тыс. устройств, из которых на нетбуки пришлось всего лишь 9% (против 18% в 1 квартале 2011 года). При этом произошли изменения в составе ТОП-5: в пятерку лидеров с долей 6% вошла Toshiba, сместив на 6-ю позицию Samsung.

По оценкам аналитиков, суммарное количество портативных ПК, находящихся на складах поставщиков, сократилось за 3 месяца примерно на 30%, однако в условиях ограниченного спроса и роста отгрузок под сезон Back-To-School (B2S) объем запасов все еще представляет угрозу для канала. По мнению IDC, до конца года данный показатель останется определяющим фактором как для рынка ноутбуков в целом, так и для бизнеса отдельных вендоров и дистрибьюторов. Скорее всего, вендоры для наращивания поставок будут применять практику бонусирования распродажи залежалого товара в обмен на новые заказы, и даже прибегнут к такому сомнительному с точки зрения долгосрочной стратегии шагу, как расширение состава дистрибьюторов. Кроме того, в этом году существуют опасения по поводу успешности сезона B2S и, как следствие, дальнейшего накопления складских остатков к концу года. В этом плане показательным должен стать сентябрь, по итогам которого можно будет сделать вывод о судьбе украинского рынка ПК на следующие несколько месяцев.

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