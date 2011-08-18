ПЖД в июле увеличила перевозку пассажиров в пригородном сообщении на 10%

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в июле текущего года увеличила относительно июля 2010 г. перевозку пассажиров в пригородном сообщении на 9,9% - до 1 млн. 239,7 тыс. человек платной категории на сумму 7 млн. 848,4 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

По сравнению с июнем т. г. данный показатель вырос на 5,5%.

В пресс-центре отметили, что в июле в пригородном сообщении железная дорога перевезла 668,4 тыс. пассажиров льготных категорий (в июле 2010 г. – 604 тыс. пассажиров). При этом в июле из местных бюджетов за льготные перевозки железной дороге компенсировано 3 млн. грн., что на 0,4 млн. грн. больше, чем за июль 2010 г.

Процент возмещения из местных бюджетов к фактическим начислениям за льготные перевозки в пригородном сообщении составил 61,2% (в июле 2010 г. – 72,2%).

Справка УНИАН. ГП «Приднепровская железная дорога» ежегодно перевозит более 227 млн. тонн грузов и 90 млн. пассажиров.

Эксплуатационная сеть пути ПЖД составляет более 3200 км, что составляет около 15% общегосударственной железнодорожной сети.

ПЖД входит в международный транспортный коридор Европа-Азия.