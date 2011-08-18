ЮЗЖД c 23 августа назначила курсирование электропоезда в Житомир

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) с 23 августа назначила курсирование электропоезда повышенного комфорта на участке Житомир-Киев-Житомир.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе железной дороги.

Как указывается в сообщении, поезд назначен с целью обеспечения комфортной перевозки пассажиров в пригородном сообщении и после проведения электрификации участка Фастов-Житомир Юго-Западной железной дорогой.

С 23 августа будут курсировать поезд №862 Житомир-Киев с отправлением из Житомира в 06:17 и прибытием в Киев в 07:51, а также поезд № 861 Киев – Житомир, который будет отправляться из Киева в 18:04 и прибывать в Житомир в 19:38.

Время пребывания в пути составляет 1 час 34 минуты.