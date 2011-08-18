ЮЗЖД c 23 августа назначила курсирование электропоезда в Житомир
11:29, 18 августа 2011Транспорт/Связь
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Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) с 23 августа назначила курсирование электропоезда повышенного комфорта на участке Житомир-Киев-Житомир.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе железной дороги.
Как указывается в сообщении, поезд назначен с целью обеспечения комфортной перевозки пассажиров в пригородном сообщении и после проведения электрификации участка Фастов-Житомир Юго-Западной железной дорогой.
С 23 августа будут курсировать поезд №862 Житомир-Киев с отправлением из Житомира в 06:17 и прибытием в Киев в 07:51, а также поезд № 861 Киев – Житомир, который будет отправляться из Киева в 18:04 и прибывать в Житомир в 19:38.
Время пребывания в пути составляет 1 час 34 минуты.
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