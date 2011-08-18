Ан-148 становится рентабельным при налете не менее 300 часов в месяц – авиакомпания «Россия»

Москва. Самолет Ан-148 становится рентабельным при налете не менее 300 часов в месяц.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в ходе авиасалона МАКС-2011 сообщил журналистам заместитель генерального директора компании по экономике и финансам Михаил МИНАЕВ.

«По нашим подсчетам, лайнер будет рентабелен при налете не менее 300 часов», - сказал он.

М.МИНАЕВ напомнил, что эксплуатация Ан-148 в 2010 году принесла компании 300 млн. руб. убытка. По его словам, в начале эксплуатации Ан-148 простаивал, так как авиакомпании не хватало экипажей. Тогда эксплуатация самолета составляла всего 60-70 часов в месяц.

М.МИНАЕВ отметил, что в настоящее время дефицита летного состава на Ан-148 уже нет и в среднем налет на самолетах этого типа в компании составляет 276 часов.

Он прогнозирует, что для «России» эксплуатация самолета Ан-148 станет безубыточной в 2012 году.

Авиакомпания «Россия» эксплуатирует 6 Ан-148 и ожидает поставки еще 10 таких самолетов.

Как сообщал УНИАН, 16 августа президент - генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий КИВА заявил, что самолеты Ан-148, которые эксплуатирует авиакомпания «Россия», показали высокую эффективность, и налет на каждый самолет достигает 300 часов в месяц. По его словам, сейчас самолет выходит на 400 часов.

Справка УНИАН. Ан-148 – региональный ближнемагистральный самолет, рассчитанный на комфортную перевозку 68 пассажиров. Дальность полета составляет 3,5 тыс. км, крейсерская скорость – 800-870 км/ч. Особенностью этого типа воздушных судов является высокое расположение двигателей, что позволяет самолету совершать взлеты и посадки даже на аэродромах с низким качеством покрытия. Современное бортовое оборудование делает возможным посадку машины в сложных метеорологических и ночных условиях. Самолет спроектирован киевским АНТК им. Антонова, в программе производства задействованы завод "Авиант" в Украине и "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" в России.