«Укрзализныце» за 7 месяцев компенсировали 27,6% расходов за перевозку льготников

«Укрзализныце» за январь-июль т.г. компенсировали 27,6% расходов за перевозку льготных категорий пассажиров, сумма недополученных средств составляет более 248 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным «Укрзализныци», только Закарпатская облгосадминистрация оплатила всю необходимую сумму за перевозку льготных категорий граждан. Также наилучшая ситуация с расчетами наблюдается в Херсонской ОГА (82%), Черновицкой (81%) и Черкасской (75,5%).

При этом хуже всего за перевозку льготников с железнодорожниками рассчитались КГГА (компенсировано только 13,7%), Харьковская ОГА (23%), Киевская ОГА (24,2%), Винницкая ОГА (24,7%) и Тернопольская ОГА (27,9%).

В ведомстве отметили, что пассажирские перевозки являются крайне убыточными для железных дорог Украины. «Если сегодня не будут компенсироваться перевозки льготных пассажиров, то завтра у железнодорожников не будет возможности обновлять подвижной состав, содержать инфраструктуру и перевозить пассажиров», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. На железных дорогах Украины предоставляется льготный проезд 26 категориям граждан, которые имеют такое право в соответствии с действующим законодательством. Убытки железнодорожного транспорта общего пользования от использования льготных тарифов, в соответствии с Законом Украины «О железнодорожном транспорте», должны возмещаться железным дорогам за счет государственного или местных бюджетов, в зависимости от того, каким органом принято решение по введению соответствующих льгот.