Донецкая железная дорога планирует сдавать в аренду вагоны-рестораны

Донецкая железная дорога предлагает в аренду вагоны-рестораны, сообщили УНИАН в пресс-центре предприятия.

Как указывается в сообщении, с целью повышения эффективности использования парка вагонов-ресторанов и вагонов-кафе Донецкая железная дорога намерена привлечь коммерческие структуры, частных предпринимателей и других заинтересованных лиц для передачи им в аренду свыше 40 вагонов-ресторанов (кафе) для организации альтернативного питания пассажиров.

Для этого специалисты железной дороги разработали механизмы передачи в аренду таких вагонов с учетом соблюдения требований безопасности движения, пожарной безопасности, санитарных требований, гарантии уровня и культуры обслуживания пассажиров. Все работники вагонов-ресторанов будут проходить специальную учебу, а также все предрейсовые периодические и внеплановые инструктажи по безопасности движения, пожарной безопасности, охране труда совместно с членами бригады поезда, в состав которого будет включен вагон-ресторан или вагон-кафе.

Плата за аренду будет устанавливаться на основании независимой экспертной оценки и рассчитываться в зависимости от рентабельности направления курсирования, технического состояния вагонов-ресторанов и вагонов-кафе.

Передача в аренду вагонов-ресторанов и вагонов-кафе позволит эффективнее использовать государственное имущество, создать более комфортные условия для пассажиров во время путешествия, получить дополнительные доходы для покрытия расходов железных дорог на содержание пассажирского подвижного состава.

Кроме того, Донецкая железная дорога имеет в распоряжении широкую сеть стационарной торговли, которая насчитывает 40 торговых точек, расположенных на вокзалах, станциях и привокзальных площадях. Из общего количества стационарных торговых точек руководство железной дороги определит минимальное количество торговой сети, необходимой для организации питания непосредственно работников железной дороги, другую сеть также планируется передать в аренду предпринимателям.