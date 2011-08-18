Одесские железнодорожники увеличили погрузку на 18,6% - до 17 млн. тонн

Одесские железнодорожники за январь-июль т.г. увеличили погрузку на 18,6% по сравнению с показателями соответствующего периода 2010 года - до свыше 17 млн. тонн

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

Согласно сообщению, среднесуточная погрузка по железной дороге составила 80,3 тыс. тонн (1 тыс. 320 вагонов).

В пресс-службе отметили, что наибольший удельный вес (33,2%) составляют импортные грузы, среди которых: уголь (1 млн. 963,7 тыс. тонн), руда цветных металлов (1 млн. 357,7 тыс. тонн), сахар-сырец (610,3 тыс. тонн), фосфориты (535,1 тыс. тонн), сырая нефть (276,9 тыс. тонн) и др. Погрузка импортных грузов за 7 месяцев 2011 года увеличилась на 30,1% по сравнению с прошлогодними показателями.

На втором месте по объемам (24,3% грузов) находятся строительные грузы, 11,6% занимает зерно, 9,1% – руда цветных металлов, 6,4% – химические удобрения.