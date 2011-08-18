ФГИУ разрешил выделить Utel в отдельное юрлицо

Фонд государственного имущества Украины дал разрешение собственнику контрольного пакета акций «Укртелекома» - компании «ЕСУ» - на выделение подразделения мобильной связи Utel в отдельное юридическое лицо.

Об этом сообщил сегодня журналистам председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО.

«Мы согласовали создание обособленного подразделения – отдельного юрлица Utel», - отметил председатель он.

По словам А.РЯБЧЕНКО, данное решение было выдано на соответствующее обращение компании «ЕСУ».

Глава ФГИУ также отметил, что в случае, если собственник «Укртелекома» примет решение о продаже активов мобильной связи, ему снова надо будет обратиться за соответствующим разрешением к Фонду госимущества.

Справка УНИАН. Компания "Укртелеком" – крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Компания также оказывает услуги доступа к Интернету, мобильной связи (под ТМ Utel) и пр. Общий объем доходов компании (с НДС) от всех видов деятельности за 1-ое полугодие 2011 года составил 4124,7 млн. грн.

Основным акционером "Укртелекома" является ООО "ЕСУ" (принадлежит австрийской компании EPIC) – 92,79%, остальные акции принадлежат 61 182 физическим и юридическим лицам.