Мининфраструктуры предоставило преференции для трансшипмента

Министерство инфраструктуры Украины для контейнеров, которые обрабатываются терминалами в режиме трансшипмента, предоставило тарифные преференции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, соответствующий приказ Мининфраструктуры «О внесении изменений в Сборник тарифов на комплекс работ, связанных с обработкой грузов в портах Украины», зарегистрированный Министерством юстиции 5 августа т.г., вступает в силу сегодня, 18 августа 2011 года.

Приказ вносит некоторые дополнения по определению размера платы за использование клиентурой причалов и территорий портов при выполнении погрузочно-разгрузочных работ. В частности, плата с универсальных контейнеров, которые перемещаются транзитом и во время хранения остаются в пределах одного пункта пропуска или зоны таможенного контроля морского порта (которые перерабатываются силами и средствами клиентуры), начисляется по ставке 0,6 долл. США за 1 тонну.

Кроме того, Мининфраструктуры готовит для представления на рассмотрение Кабинета министров Украины законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по упрощению таможенного оформления транзитных грузов». Принятие данного закона станет еще одним важным шагом для привлечения дополнительных объемов трансшипмента, считают в министерстве.

Как сообщал УНИАН, приказом министра транспорта и связи Украины от 23 июля №52 введена 50% скидка к предельным аккордным ставкам на перевалку универсальных контейнеров, следующих транзитом в речных и морских портах.

Справка УНИАН. Министерство инфраструктуры Украины с 2009 года проводит работу по привлечению трансшипмента, внося соответствующие изменения в действующее законодательство.

Трансшипмент – перспективный контейнерный грузопоток для морских торговых портов Украины, для которого законодательно установлена упрощенная процедура таможенного оформления.

По оценкам Мининфраструктуры, на сегодняшний день потенциал контейнерных терминалов морских портов позволяет привлечь дополнительно около 1 млн. TEU.