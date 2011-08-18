Кабмин утвердил предоставление средств по программе развития сети автодорог

Кабинет министров Украины своим постановлением №876 от 17 августа т.г. утвердил Порядок предоставления в 2011 году средств на покрытие временных кассовых разрывов специального фонда государственного бюджета, связанных с выполнением бюджетной программы «Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования».

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Порядок определяет механизм предоставления в 2011 году средств «Укравтодору» на покрытие временных кассовых разрывов специального фонда госбюджета, связанных с выполнением бюджетной программы «Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования», путем предоставления займов за счет средств единого казначейского счета на условиях возврата до конца года без начисления процентов за пользование такими займами.

«Укравтодор» ежемесячно составляет расчет временных кассовых разрывов следующего месяца с учетом необходимых расходов в следующем месяце на оплату работ и услуг, которые выполняются по бюджетной программе, и имеющихся и ожидаемых денежных активов специального фонда (в том числе остатков бюджетных средств), которые зачисляются на выполнение бюджетной программы, и в случае необходимости письменно обращается не позднее чем за 2 рабочих дня до начала следующего месяца в казначейство относительно предоставления займа, необходимого для покрытия временных кассовых разрывов, вместе с расчетом соответствующей суммы.

Казначейство рассматривает на протяжении одного рабочего дня обращение «Укравтодора» и с учетом своей платежеспособности, оценки рисков и потерь принимает решение о предоставлении займа.

Погашение займа осуществляется за счет поступлений специального фонда госбюджета, конечный срок погашения – 15 декабря 2011 года.