Первый серийный Ан-70 будет построен для Минобороны Украины в 2013 году

Москва. Первый серийный самолет Ан-70 будет построен для Министерства обороны Украины в 2013 году.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент, генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий КИВА сообщил сегодня, 18 августа, на пресс-конференции в рамках авиасалона «МАКС-2011».

«На Киевском заводе самолет уже запущен в серийное производство. В 2013 году будет произведен первый серийный Ан-70 для нужд Минобороны Украины», - сказал Д.КИВА.

В то же время он сообщил, что пока не достигнуто окончательное соглашение с Объединенной авиационной корпорацией относительно производства этого самолета в России.

По его словам, первоначально планировалось, что собирать Ан-70 будут на ульяновском предприятии «Авиастар», однако сейчас рассматриваются самарский «Авиакор» и воронежский ВАСО.

Также Д.КИВА сообщил, что первый этап испытаний самолета Ан-70 уже завершен.

«С начала следующего года мы планируем запустить второй этап летных испытаний. Этап «Б» включает в себя полеты в условиях жары, холода, высокогорья, а также при обледенении. Будут проверены характеристики устойчивости, функциональности, погрузки и выгрузки десанта», - сообщил он.

Справка УНИАН. Ан-70 принадлежит к новому поколению средних военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки.

Совместная программа военно-транспортного самолета Ан-70 осуществлялась согласно подписанным договорам России и Украины о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонных отраслей промышленности в 1993 и 1999 гг. Уже с 2000 года Россия выражала сомнение в целесообразности продолжения проекта. В мае 2006 года российская сторона официально заявила о выходе из этого проекта. Однако потом появились сообщения о том, что Россия намерена вернуться к его реализации.

Протокол возобновления работ между РФ и Украиной по проектированию и изготовлению самолета Ан-70 был подписан в августе 2009 года. В октябре было заключено дополнительное соглашение на проплату первого транша - 150 млн. рублей для завершения летных испытаний Ан-70. С начала 2010 года, по информации Минобороны, в бюджете России на эти цели предусмотрено около 500 млн. рублей.

Главными заказчиками самолета являются Министерства обороны России и Украины.