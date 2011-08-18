Кабмин ликвидировал Службу международных автоперевозок

Кабинет министров Украины своим распоряжением №771-р от 17 августа т.г. ликвидировал государственное предприятие «Служба международных автомобильных перевозок».

Текст документа опубликован на правительственном портале.

Согласно распоряжению, Кабмин согласился с предложением Министерства инфраструктуры относительно ликвидации данного предприятия.

Справка УНИАН. ГП «Служба международных автомобильных перевозок» была создана в 2005 году по решению Министерства транспорта и связи Украины с целью организации контроля над соблюдением украинскими и иностранными перевозчиками транспортного законодательства Украины и выполнением межправительственных соглашений по вопросам международных автомобильных перевозок в пунктах пропуска на границе Украины, а также для предоставления всех видов услуг по оформлению разрешительных документов на международные автомобильные перевозки пассажиров и грузов.