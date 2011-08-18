Стахановский вагонозавод заявляет о невозмещении 400 млн. грн. НДС

ОАО «Стахановский вагоностроительный завод» (СВЗ, Луганская обл.), одно из ведущих вагоностроительных предприятий Украины, заявляет о проблемах c невозвратом НДС на сумму около 400 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

В сообщении отмечается, что это является основной причиной недостатка оборотных средств, что может привести к вынужденному простою предприятия и уменьшению доходов его работников.

По словам председателя Наблюдательного совета ОАО «Стахановский вагоностроительный завод» Эдуарда МИСЕВРЫ, объем невозврата НДС со стороны государства достиг исторического максимума, чего не было ни в один из предыдущих периодов.

«Как один из ведущих экспортеров машиностроительной отрасли Украины и один из крупнейших налогоплательщиков Луганской области СВЗ обращает внимание правительства на создавшуюся ситуацию с невозвратом НДС и просит принять меры по своевременному его возмещению», – отмечено в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в январе-июне т.г. СВЗ сократил чистую прибыль на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 120,810 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Стахановский вагоностроительный завод» является одним из лидеров машиностроения Украины, специализируется на выпуске грузового подвижного состава, не имеющего аналогов по уровню качества на всем постсоветском пространстве.

В настоящее время на железные дороги стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья предприятие выпускает более 10 видов грузовых вагонов.

Завод экспортирует до 95% производимой продукции. Основные покупатели его продукции – государственные предприятия и частные компании Украины, России, Узбекистана, Казахстана, а также стран Балтии.

Завод контролирует группа банка «Финансы и кредит» Константина и Олега ЖЕВАГО.