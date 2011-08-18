МТС повышает скорость передачи данных по технологии EDGE

Оператор мобильной связи "МТС Украина" завершил ряд работ на своей сотовой сети, в результате которых пропускная способность сервисов оператора по пакетной передаче данных увеличилась в 10 раз.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Новое решение для управления пакетной передачей данных, установленное на сети «МТС Украина», – сетевой шлюз Flexi NG – в 10 раз производительнее, чем используемое ранее оборудование. Специалисты МТС ожидают, что за счет установки решения Flexi NG средняя скорость передачи данных на одного абонента в области хорошего покрытия будет гарантированно составлять 100-120 Кбит/с. Более того, дальнейшие запланированные работы в этом направлении позволят повысить пропускную способность дата-сервисов еще в несколько раз. А при установке программных обновлений и аппаратной модернизации решение Flexi NG может быть подготовлено и для работы в сетях UMTS и LTE.

Внедрение Flexi NG проводилось в сотрудничестве со специалистами Nokia Siemens Networks (Германия-Финляндия).

Справка УНИАН. Сеть ПрАО «МТС Украина» охватывает более 98% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 18,58 млн. абонентов. Выручка за 2010 год составила 8,5 млрд. гривень. «МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия).