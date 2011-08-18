НКРС выдала лицензии 8 операторам в сфере телекоммуникаций

На очередном заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) принято решение о выдаче семи лицензий на осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций и 1 лицензии на пользование радиочастотным ресурсом (РЧР).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Комиссия также переоформила 1 лицензию и продлила срок действия 5 лицензий на осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций, перенесен срок начала пользования РЧР по 2 лицензиям.

В частности, комиссия приняла решение о выдаче лицензий на предоставление услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации телесетей ООО «Бриз» (на территории девяти населенных пунктов Одесской области), ПП «Пульсар» (на территории г. Тернополь, с. Довжанка и с. Доброводы Тернопольской области), ЧП «Залог Плюс (в г. Одесса) и др.

ПАО «Укртранснафта» выданы копии лицензий для филиала «Магистральные нефтепроводы «Дружба», а именно: на предоставление в пользование междугородных каналов электросвязи на территории Закарпатской, Львовской, Ривненской, Житомирской, Тернопольской, Винницкой, Одесской, Полтавской, Сумской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Днепропетровской, Луганской, Николаевской, Херсонской областей, г. Киев; на предоставление услуг фиксированной местной телефонной связи с емкостью сети до 10 000 номеров на территории г. Львов и Львовской области; на предоставление услуг фиксированной местной телефонной связи с емкостью сети до 1 000 номеров на территории г. Житомир и Житомирской области, г. Ужгород и Закарпатской области, г. Одесса и Одесской области, г. Ривне, Ривненской области и г. Киев.

В связи с изменением наименования юридического лица, НРКС своим решение переоформила две лицензии на предоставление услуг фиксированной местной телефонной связи с емкостью сети до 10000 номеров каждая, а именно: компании «Интер-телеком» (услуги предоставляются на территории г. Киев и Киевской области) и ООО «Агропромышленное объединение «Цукровик Полтавщини» (услуги предоставляются на территории Полтавской области).

ООО «Укрком» продлен срок действия лицензии на предоставление услуг фиксированной местной телефонной связи с емкостью сети до 10 000 номеров на территории Харьковской области.

ООО «Стелс ИСП» получило лицензию на пользование радиочастотным ресурсом для широкополосного радиодоступа в Донецкой области. Срок полного освоения РЧР – 2012 год.

Также на заседании комиссия приняла решение о выдаче специального разрешения на эксплуатацию радиоэлектронного средства коротковолновой радиосвязи Посольству США в Украине, на три года.