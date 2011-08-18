Контролировать международные автоперевозки будет Укртрансинспекция

Контроль за международными автомобильными перевозками будет осуществлять Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) вместо ликвидируемой «Службы международных автомобильных перевозок».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

Как указывается в сообщении, дальнейшее существование ГП «Служба международных автомобильных перевозок» не является целесообразным, поскольку согласно Указу Президента Украины №387/2011 «О Положении о Государственной инспекции Украины по безопасности на наземном транспорте», выдачей разрешительных документов на международные перевозки пассажиров и грузов и осуществлением контроля за международными автомобильными перевозками будет заниматься именно Укртрансинспекция.

В пресс-службе отметили, что Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте начнет выполнять возложенные на нее функции сразу после завершения процесса ее создания.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим распоряжением №771-р от 17 августа т.г. ликвидировал государственное предприятие «Служба международных автомобильных перевозок».

Справка УНИАН. ГП «Служба международных автомобильных перевозок» была создана в 2005 году по решению Министерства транспорта и связи Украины с целью организации контроля над соблюдением украинскими и иностранными перевозчиками транспортного законодательства Украины и выполнением межправительственных соглашений по вопросам международных автомобильных перевозок в пунктах пропуска на границе Украины, а также для предоставления всех видов услуг по оформлению разрешительных документов на международные автомобильные перевозки пассажиров и грузов

Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) создана Указом Президента №370/2011 от 6 апреля 2011 года «Вопросы оптимизации системы центральных органов исполнительной власти».