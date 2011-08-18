Вслед за «Укртелекомом» другие провайдеры уйдут с регулируемого рынка платного ТВ - эксперт

Украинские провайдеры, предоставляющие услуги интерактивного цифрового телевидения (IPTV), продолжают работать без лицензии и невозможность получить лицензию заставляет их уходить на нерегулируемые рынки.

Об этом говорится в комментарии Телекоммуникационной палаты Украины, поступившем в УНИАН.

В сообщении отмечается, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания не предпринимает никаких действий для решения этой проблемы. 10 августа 2011 года состоялось плановое заседание Нацсовета. Несмотря на попытки ТПУ обратить внимание регулятора на проблему лицензирования провайдеров IPTV, данный вопрос на заседании вообще не поднимался. Провайдеры IPTV продолжают осуществлять бесконтрольную хозяйственную деятельность, что приводит к возникновению неравных условий ведения бизнеса.

По мнению заместителя директора Телекоммуникационной палаты Украины Ирины КОЗЛОВОЙ, такой подход Нацсовета приводит к образованию неравных условий на рынке. В частности, у провайдеров IPTV отсутствует необходимость в уплате лицензионного сбора. Это существенно снижает их затраты, что позволяет устанавливать более низкие цены на услугу.

«Поэтому, по сравнению с подконтрольными Нацсовету субъектами хозяйствования, провайдеры IPTV предлагают абонентам более выгодные условия», – считает И. КОЗЛОВА.

Затягивание решения проблемы уже повлекло за собой реальные последствиям для рынка. Так, один из крупнейших украинских провайдеров, компания «Укртелеком», заявила о своем отказе от традиционной модели IPTV и переходе на Интернет-платформы.

И.КОЗЛОВА отметила, что в сложившихся дискриминационных условиях ведения бизнеса уход с рынка IPTV «Укртелекома» – «только первая ласточка». Она считает, что вслед за «Укртелекомом» все больше провайдеров будут принимать решение работать в нерегулируемом сегменте, «так как это выгодно».

Осуществляя «льготное» лицензирование провайдеров, регулятор создает искусственные препятствия для легальной деятельности на рынке. По мнению И.КОЗЛОВОЙ, в такой ситуации единственно правильным решением для всех провайдеров будет уверенное требование полной отмены лицензирования и замены его уведомительной регистрацией.

В ТПУ надеются, что замена лицензирования телекоммуникационных услуг регистрацией по европейской модели позволит Украине сделать шаг вперед к честным рыночным отношениям.

Справка УНИАН. Телекоммуникационная палата Украины (ТПУ) создана в 2007 г. и является объединением участников телекомрынка, призванным содействовать развитию в Украине сферы платного телевидения и других телекоммуникационных услуг, а также представлять и защищать интересы членов Палаты. Сегодня в ТПУ входят компании и организации из 20 украинских городов, чьими услугами пользуются более половины абонентов платного телевидения и более трети абонентов скоростного Интернета.