В Полтавской области грузоперевозки выросли, пассажироперевозки – сократились

В Полтавской области за 7 месяцев 2011 года, по сравнению с тем же периодом 2010 года, грузоперевозки выросли на 4,4%, пассажироперевозки – сократились на 6,7%

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Полтавской области.

В частности, за январь-июль 2011 года предприятиями транспорта перевезено 14882,4 тыс. тонн грузов, что на 4,4% больше, чем за январь-июль 2010 года. Грузооборот уменьшился на 1,3% и составил 4353,6 млн. т/км. Грузооборот железнодорожного транспорта снизился на 1,8%, автомобильного - увеличился на 2,3%.

Железнодорожным транспортом в области за январь-июль 2011 года отправлено грузов на 5,7% больше, чем за январь-июль 2010 г. Отправка материалов увеличилась на 40,9%, лома черных металлов - на 29,2%, лесных грузов - на 14,9%, руды железной и марганцевой - на 4,1%. Вместе с тем, отправка нефти и нефтепродуктов уменьшилась на 17,1%, зерна и продуктов перемола - на 14,7%.

Предприятиями автомобильного транспорта за январь-июль 2011 года перевезено 2379,3 тыс. т грузов, что на 0,6% меньше, чем за январь-июль 2010 года, и выполнен грузооборот в объеме 697,8 млн. т/км, который увеличился на 2,3%.

За январь-июль 2011 года пассажирским транспортом перевезено 67,4 млн. пассажиров, выполнена пассажирская работа в объеме 1667,9 млн. пасс./км, что составляет соответственно 93,3% и 85,0% от объемов января-июля 2010 года.

Железнодорожным транспортом за январь-июль 2011 года отправлено 9,4 млн. пассажиров, что на 0,9% больше, чем за январь-июль 2010 года.

Услугами пассажирского автомобильного транспорта воспользовались 37,5 млн. пассажиров, что на 14,4% меньше, чем за январь-июль 2010 года.

Перевозка пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей уменьшилась на 10,6%.

За январь-июль 2011 года городским электротранспортом (троллейбусом) перевезено 20,5 млн. пассажиров, что на 7,2% больше по сравнению с январем-июлем 2010 года.