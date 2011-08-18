Железные дороги Украины увеличили грузоперевозки на 9%

Перевозка грузов железнодорожным транспортом Украины за 7 месяцев т.г. по сравнению с январем-июлем 2010 г. выросла на 9,1% - до 264,1 млн. тонн, в т.ч. отправление грузов - на 9,1% - до 216,7 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период отправление каменного угля выросло на 6,9% - до 59,3 млн. тонн, кокса - на 7% - до 6,5 млн. тонн, нефти и нефтепродуктов - на 3,6% - до 6,4 млн. тонн, железной и марганцевой руды - на 5,1% - до 43,7 млн. тонн, черных металлов - на 9% - до 18,2 млн. тонн, лома черных металлов - на 3,7% - до 6,5 млн. тонн, лесных грузов - на 10,8% - до 3 млн. тонн, химических и минеральных удобрений - на 48,2% - до 4,5 млн. тонн, цемента - на 6,9% - до 3,8 млн. тонн, строительных материалов - на 20% - до 28 млн. тонн, других грузов - на 10,5% - до 33,4 млн. тонн.

При этом отправление зерна и продуктов перемола за 7 месяцев т.г. снизилось на 1,3% - до 6,2 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, в первом полугодии 2011 года железными дорогами Украины перевезено 224,5 млн. тонн грузов, что на 9,2% больше, чем за соответствующий период прошлого года. В первом квартале 2011 года железные дороги Украины перевезли 106,8 млн. тонн грузов, что на 11,8% больше, чем за соответствующий период 2010 года. На протяжении 2010 года железные дороги Украины перевезли 432 млн. 900 тыс. тонн грузов, что на 10,6% больше, чем за 2009 год.