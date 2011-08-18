В Донецкой области перевозка грузов выросла на 14%, пассажиров – на 0,7%

В Донецкой области за январь-июль 2011 года всеми видами транспорта перевезено на коммерческой основе 83,5 млн. тонн грузов, что больше, чем за аналогичный период 2010 года, на 13,9%. Кроме того, перевезено 524,8 млн. пассажиров, что на 0,7% больше, чем за январь-июль 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Донецкой области.

Отмечается, что железнодорожным транспортом области с начала текущего года отправлено 58,1 млн. тонн грузов, что на 9,3% больше января-июля 2010 года. Объем грузовых перевозок автомобильным транспортом (с учетом физических лиц-предпринимателей) возрос на 26,1%.