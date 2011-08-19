Железные дороги Украины увеличили объемы перевозки контейнеров на 48%

Железные дороги Украины в I полугодии т.г. увеличили объемы перевозки контейнеров на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 58,6 тысяч.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, в частности, перевозки крупнотоннажных контейнеров выросли на 42,1% - до 53 тыс.

На фитинговых платформах железнодорожным транспортом Украины перевозятся в основном импортные, экспортные и транзитные грузы.

По данным ведомства, за 6 месяцев текущего года нагружено 38,8 тыс. фитинговых платформ, что на 26,6% больше, чем за соответствующий период в прошлом году, выгружено 34,9 тысяч, что на 29,7% превышает прошлогодний показатель.

При этом за указанный период оборот фитинговых платформ сократился на 2,85 сутки по сравнению с прошлым годом – до 8,75 суток.

В «Укрзализныце» отметили, что из 3 760 фитинговых платформ инвентарного парка 740 находятся в нерабочем состоянии, часть из которых пребывает на техническом обследовании.

Учитывая рост спроса на использование фитинговых платформ, «Укрализныця» и ГП «Украинский государственный центр транспортного сервиса «Лески», на балансе которого находится данный подвижной состав, намерены отремонтировать 1 300 платформ деповским и 150 капитальным ремонтом. Также запланировано приобрести 1500 фитинговых упоров – специальных узлов для крепления крупнотоннажных контейнеров. Кроме того, рассматривается возможность переоборудования обычных платформ на фитинговые.