ЮЗЖД на 18-20 августа отменила курсирование поездов Борщаговка - Буча и Буча - Святошин

В связи с проведением ремонтных работ 18-20 августа по станции Святошин изменен график движения электропоездов пригородного сообщения.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЮЗЖД.

В частности, отменено курсирование поездов Борщаговка тех. - Буча и Буча - Святошин.

При этом установлен маршрут следования Борщаговка - Немешаево.

Столичная магистраль призывает пассажиров уточнять расписание движения и маршрут следования поездов пригородного сообщения на столичном и пригородных вокзалах железной дороги.