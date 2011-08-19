ЮЗЖД на 18-20 августа отменила курсирование поездов Борщаговка - Буча и Буча - Святошин
11:32, 19 августа 2011Транспорт/Связь
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В связи с проведением ремонтных работ 18-20 августа по станции Святошин изменен график движения электропоездов пригородного сообщения.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЮЗЖД.
В частности, отменено курсирование поездов Борщаговка тех. - Буча и Буча - Святошин.
При этом установлен маршрут следования Борщаговка - Немешаево.
Столичная магистраль призывает пассажиров уточнять расписание движения и маршрут следования поездов пригородного сообщения на столичном и пригородных вокзалах железной дороги.
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