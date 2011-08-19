ЮЗЖД с 23 августа изменила график движения поездов в направлении Фастова

Юго-Западная железная дорога, в связи с проведением электрификации участка Житомир - Фастов и назначением электропоездов повышенного комфорта 861/862 Киев - Житомир - Киев, с 23 августа изменила расписание движения поездов в направлении Фастова.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Согласно сообщению, с 23 августа назначаются электропоезда: №6492 Житомир - Фастов отправлением из Житомира в 8:06, прибытием в Фастов в 10:10, а также №6491 Фастов - Житомир отправлением из Фастова в 17:15, прибытием в Житомир в 19:25.

При этом с 23 августа изменен график движения следующих электропоездов: №6027 Киев - Фастов отправлением из Киева в 17:24, прибытием в Фастов в 18:52, №6029 Киев - Фастов отправлением из Киева в 17:42, прибытием в Фастов в 19:11; №6031 Киев - Фастов (периодичность курсирования ежедневно, кроме 6,7 дня недели) отправлением из Киева в 17:52, прибытием в Фастов в 19:17; №6542 Фастов - Киев-Петровка отправлением из Фастова в 6:40, прибытием на ст. Киев-Петровка в 8:26; №6016 Фастов - Киев отправлением из Фастова в 6:34, прибытием в Киев в 8:01.

Поезд №6544 Фастов - Святошин будет курсировать с понедельника по пятницу каждую неделю, отправление из Фастова в 7:17, прибытие на ст. Святошин в 8:29, а №6544 Фастов - Киев-Петровка будет курсировать только в субботу и воскресенье каждую неделю, отправление из Фастова в 7:17, прибытие на ст. Киев-Петровка в 8:40.

Также изменен график движения поездов №6018 Фастов - Киев отправлением из Фастова в 6:46, прибытием в Киев в 8:21, №6020 Фастов - Киев отправлением из Фастова в 7:30, прибытием в Киев в 9:06, №6070 Вишневое - Киев отправлением из Вишневого в 7:48, прибытием в Киев в 8:07, №6673 Святошин - Буча отправлением со ст. Святошин в 8:32, прибытием на ст. Буча в 8:57, №6676 Буча - Борщаговка-тех. отправлением со ст. Буча в 9:07.

При этом с 23 августа отменено курсирование поездов №6211 Фастов - Попильня, №6501 Киев-Петровка - Борщаговка-тех., №6494/6493 Житомир - Фастов - Житомир.

С 23 августа поезд №6209 Фастов - Попильня будет курсировать ежедневно, кроме 6,7 дней недели.

Столичная магистраль призывает пассажиров уточнять расписание движения и маршрут следования поездов пригородного сообщения на столичном и пригородных вокзалах железной дороги.