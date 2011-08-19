Мининфраструктуры намерено увеличить объемы перевозки грузов по Днепру

Министерство инфраструктуры Украины планирует увеличить долю перевозок грузов по Днепру существующим флотом государственных и частных судоходных компаний.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, для этой задачи министерство создало рабочую группу по вопросам возобновления перевозок водным транспортом и усовершенствованию тарифной политики в смежных видах транспорта. В частности, в состав рабочей группы вошли представители «Укрзализныци».

В министерстве считают, что тарифная политика на водном и на железнодорожном транспорте требует совершенствования. Кроме того, необходимо уменьшить количество и длительность процедур контроля со стороны контролирующих органов, а также существует необходимость обновления речной инфраструктуры.

В пресс-службе отметили, что вопросы обеспечения надлежащего развития перевозки грузов по Днепру обсуждались на совещании Мининфраструктуры при участии представителей речных портов и судоходных компаний, которые осуществляют перевозку грузов внутренними водными путями Украины.