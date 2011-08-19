Около 3 тыс. детей работников ПЖД оздоровились этим летом в детских лагерях

Около 3 тыс. детей работников Приднепровской железной дороги (ПЖД) оздоровились этим летом в ведомственных детских лагерях, сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия.

В частности, в лагере «Сокол» (Арабатская Стрелка) на протяжении лета побывали 1211 детей, в лагере им. Ю.О.Гагарина (г. Евпатория) - 984, в «Айвазовском» (г. Феодосия) – 751.

На протяжении лета в ведомственных детских оздоровительных лагерях Приднепровской железной дороги работали 130 педагогов и 120 хозяйственных рабочих. Для предупреждения возникновения сезонных заболеваний детские оздоровительные заведения постоянно контролировались санитарно-эпидемиологической службой Приднепровской железной дороги, медицинской службой Приднепровской железной дороги и местными органами власти.

В целом, летом в лагерях Приднепровской магистрали и акционерных обществ Днепропетровского тепловозоремонтного и Запорожского електровозоремонтного заводов отдохнули больше 4 тысяч детей.