Горсовет освободил «Винницкий авиазавод» от уплаты земельного налога

Винницкий городской совет до конца текущего года освободил от уплаты земельного налога государственное предприятие «Винницкий авиационный завод».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято депутатами городского совета на сессии 19 августа.

Мер Винницы Владимир ГРОЙСМАН уверен, что принятое решение пойдет на пользу предприятию и позволит активнее развиваться.

Справка УНИАН. ГП «Винницкий авиационный завод» долгое время было убыточным, что привело к процедуре банкротства. Сейчас предприятие находится в стадии санации, инвестором и санатором выступает акционерное общество «Мотор Сич» (один из крупнейших предприятий по выпуску авиационных двигателей).

В настоящее время предприятие задействовано в ремонте 10 вертолетов Ми-2, поступают заказы на ремонт другой авиационной техники, формируется пакет заказов на ближайший период. Сотрудничество «Винницкого авиационного завода» с ЗАО «Мотор Сич» предполагает в будущем создание мощного платежеспособного предприятия и выпуск первого отечественного вертолета.