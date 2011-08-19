Крюковский вагоностроительный и Гомельский вагоноремонтный завод создадут СП

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (г. Кременчуг, Полтавская обл.) создаст совместное предприятие на базе имущественного комплекса РУП "Гомельский вагоноремонтный завод им. М.И.Калинина" (Беларусь).

Об этом УНИАН сообщил председатель наблюдательного совета Крюковского вагоностроительного завода Владимир ПРИХОДЬКО.

По его словам, украинская сторона вложила в уставный капитал ЗАО "Гомельский вагоностроительный завод" порядка 1,5 млн. евро.

«Решение о создании СП принято и согласовано в правительстве Беларуси. Согласно указу президента Беларуси, доля украинского предприятия в ЗАО составит около 15%», - сказал В.ПРИХОДЬКО.

Он пока не стал называть объемы продукции, которые сможет выпускать новое СП.

«Все зависит от ситуации на рынке. Мы готовы выпускать большое количество вагонов, но на них необходим заказ. Также это СП — это предприятие, имеющее права таможенного союза, и вагоны смогут продаваться по странам, подписавшим соглашение о таможенном союзе», - отметил В.ПРИХОДЬКО.

Справка УНИАН. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

В 2010 году завод произвел 9090 грузовых вагонов и 42 пассажирских.