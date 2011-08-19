В Днепропетровской области грузоперевозки выросли, пассажироперевозки снизились

В Днепропетровской области за январь-июль 2011 г. объем грузоперевозок вырос относительно аналогичного периода 2010 г. на 2,9% - до 60,2 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Грузооборот за указанный период увеличился на 13,5% и составил 22,2 млрд. т/км.

Железнодорожным транспортом за январь-июль доставлено 54 млн. тонн грузов, что на 2,7% больше, чем за аналогичный период 2010 г. При этом грузооборот вырос на 14,7% – до 20,9 млрд. т/км.

Юридическими и физическими лицами-предпринимателями, на коммерческой основе работающими на рынке автомобильного транспорта, перевезено 6 млн. тонн грузов, что на 9,3% больше показателя января-июля 2010 г.

Объем грузооборота сократился на 2,6% - до 1,154 млрд. т/км.

Авиационный транспорт региона сократил объемы перевозок грузов относительно 7 месяцев 2010 г. на 19,5% - до 1,6 тыс. тонн. При этом грузооборот авиации увеличился на 7,5% и составил 8,8 млн. т/км.

Объемы грузоперевозок водным транспортом региона сократились относительно января-июля 2010 г. на 49,5% - до 270 тыс. тонн. Грузооборот уменьшился на 62% - до 16,4 млн. т/км.

Объем пассажирских перевозок в Днепропетровской области за январь-июль т.г. сократился на 0,8% - до 343,9 млн. человек. Общий пассажирооборот за указанный период составил 5,916 млрд. пасс./км, что на 3,5% меньше, чем в январе-июле 2010 г.

Железнодорожным транспортом региона перевезено 21,827 млн. пассажиров, что на 0,4% больше показателя января-июля 2010 г. Пассажирооборот вырос на 2,3% и составил 2,267 млрд. пасс./ км.

Автомобильным транспортом перевезено почти 191 млн. пассажиров, что на 7% меньше, чем по итогам января-июля 2010 г. Пассажирооборот сократился на 6% - до 2,543 млрд. пасс./км.

Авиационным транспортом региона за 7 т.г. перевезено 345,5 тыс. пассажиров – на 15,4% меньше, чем по итогам аналогичного периода 2010 г.

Авиапассажирооборот сократился на 42,7% и составил 240,8 млн. пасс./км.

Справка УНИАН. В Днепропетровской области за 2010 г. объем грузоперевозок вырос относительно 2009 г. на 15,5% - до 101,409 млн. тонн. Объем пассажирских перевозок сократился на 6,4% - до 594 млн. человек.