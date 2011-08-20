Кабмин присоединил Государственную лётную академию к Национальному авиационному университету

Кабинет Министров принял решение о реорганизации Государственной летной академии Украины путем присоединения ее к Национальному авиационному университету с образованием на ее базе структурного подразделения Университета.

Соответствующее распоряжение №783 от 17 августа размещено на Правительственном портале.

Реорганизация осуществлена по предложению Министерства образования и науки, молодежи и спорта.

Студенты Государственной летной академии Украины будут продолжать учебу в Национальном авиационном университете.