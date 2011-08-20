Кабмин присоединил Государственную лётную академию к Национальному авиационному университету
12:11, 20 августа 2011Транспорт/Связь
0
Кабинет Министров принял решение о реорганизации Государственной летной академии Украины путем присоединения ее к Национальному авиационному университету с образованием на ее базе структурного подразделения Университета.
Соответствующее распоряжение №783 от 17 августа размещено на Правительственном портале.
Реорганизация осуществлена по предложению Министерства образования и науки, молодежи и спорта.
Студенты Государственной летной академии Украины будут продолжать учебу в Национальном авиационном университете.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter